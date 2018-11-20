Kaymakam Kendüzler Görevine Başladı

Çanakkale
'nin Bayramiç
Kaymakamlığı görevinden Yüksekova
'ya atanan Ramazan Kendüzler, görevine başladı.
Kendüzler ilçeye gelişinde, Selahaddin Eyyubi
Havalimanı'nda Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan
, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerince karşılandı.
Kendüzler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksekova'da çok sıcak bir şekilde karşılandığını söyledi.
Yüksekova'nın ülkenin en önemli ve kritik yerlerinden biri olduğunun altını çizen Kendüzler, "Buraya vatandaşlarımıza merkezi ve yerel yönetim olarak hizmet vermeye geldik. Amacımız vatandaşlarımıza ön yargılı davranmadan bir gönül bağı kurmak. İlçenin huzurlu olduğunu görmek istiyoruz. Gerek Kaymakamlık
gerekse Belediye olarak yapılan işleri takip edeceğiz."
Bayramiç,Çanakkale,Yüksekova