Haberler» Güncel» Haber

Kaymakam Kendüzler için veda yemeği

Ankara Mülkiye Müfettişliğine atanan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler için veda yemeği düzenlendi.

13.08.2019 12:46
Kaymakam Kendüzler için veda yemeği
Ankara Mülkiye Müfettişliğine atanan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler için veda yemeği düzenlendi.
Polisevi'nde düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Ramazan Kendüzler, Yüksekova'nın kamu hizmeti yapılması açısından en önemli yerlerden biri olduğunu söyledi.
Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ellerinden geldiğince koordineli çalışmaya gayret ettiklerini anlatan Kendüzler, "Yüksekova için neler yapılabilir ve daha ileriye nasıl götürebiliriz bunların çözümü için fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah gelecek arkadaşımız daha güzel işler yapar. Çünkü Yüksekova bunu hak ediyor." dedi.
Yemeğe, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Emniyet Müdürü Haluk Baş, iş adamı Teoman Zeydan, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Kaymakam Kendüzler için veda yemeği

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:51   "Dünyada en çok satılan film kardeşlik hikayesi"
13:51   Denize giriş yasaklandı
13:50   Trabzonspor Edgar Le'yi KAP'a bildirdi
13:48   Tödürge Gölü S.O.S veriyor
13:47   Gurbetçiler dönüş yolunda rahat edecek
13:45   Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen sarılacak"
13:45   İran Dışişleri Bakanı: "Savaş peşinde değiliz"