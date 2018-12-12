Kaymakam Kendüzler İran Sınırındaki Okulu Ziyaret Etti

Yüksekova
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Esendere Borsa İstanbul
Kız Meslek Lisesi
'ni ziyaret etti.
Beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Belediye Başkan Vekili Bayram Özcan
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile İran
sınırındaki Esendere beldesinde bulunan Borsa İstanbul Kız Meslek Lisesi'ni ziyaret eden Kendüzler, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerle ders dinleyen Kendüzler, daha sonra okuldaki öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Borsa İstanbul,Esendere,İran
12 Aralık 2018 Çarşamba 22:03