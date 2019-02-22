Kaymakam Kendüzler, Kanat Önderleriyle Bir Araya Geldi

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, kanat önderleriyle bir araya geldi.Yüksekova Polisevinde verilen kahvaltıya Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, kurum amirleri ve kanat önderleri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Kendüzler, ilçede yapılan ve yapılacak yatırımlara değinerek, "İlçede yapılan büyük yatırımların ardı kesilmeyecek. Güzel şeylerin olması için hep beraber çalışacağız. İnsanlarımızın mağdur olmaması için hepimiz beraber çalışıp, bu şehre güzel şeyleri de beraber getireceğiz" dedi.Kanat önderi de söz alarak, ilçenin sorunları hakkında görüşlerini dile getirdiler. İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in okuduğu duayla program sona erdi. - HAKKARİ