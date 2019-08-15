Kaymakam Kendüzler Yüksekova'dan ayrıldı

Mülkiye müfettişliğine atanan Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ilçeden ayrıldı.



İlçeye 2018 yılında atanan Kendüzler, kaymakamlığın yanı sıra bir süre Yüksekova ile Esendere belediye başkan vekilliği görevini de yaptı. Son olarak yayınlanan kararname ile mülkiye müfettişliğine atanan Kendüzler, Selahaddin Eyyübi Havalimanından Ankara'ya uğurlandı. Uğurlamaya Yüksekova Tümen Komutanı Metin Toker, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.



Uğurlamaya gelen herkesle tek tek tokalaşan Kaymakam Kendüzler, daha sonra uçakla ilçeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA