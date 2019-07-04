04.07.2019 12:23
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Kaymakam Kılınç'ın ev ziyaretleri

Kaymakam Kılınç

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ın ilçedeki ev ziyaretlerine Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı Müdürü Murat Yılmaz eşlik etti.

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ın ilçedeki ev ziyaretlerine Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı Müdürü Murat Yılmaz eşlik etti.

Kaymakam Kılınç ziyaretlerinde yardıma muhtaç ve Yaşlı vatandaşların sorunlarını dinliyor. Vakıf bünyesinde yakılabilecek yardım ve destekleri tespit ediyor.

Ziyaretleri hakkında konuşan Kaymakam Kılınç, "Her vatandaşımız bizim için değerlidir. Onların sağlıklı huzurlu yaşaması, sorunlarının giderilmesi noktasında devlet olarak hep yanında olduk, bundan sonrada yanında olacağız." dedi.

Kaymakam Kılınç vatandaşın ayağına giderek dertlerini dinleyip, taleplerini almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Deniz Kılınç, Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel

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