Kaymakam Kılınç'ın ziyaretleri

Yalıhüyük
Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.
Yalıhüyük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere nakti ve ayni yardımlar bayram öncesi ödendi.
Ev ziyaretlerini sürdüren Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, "Yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Bakıma muhtaç ve vakfımızca belirlenen şatları tutan vatandaşlarımız için bayram öncesi nakti yardımlar hesaplarına yattı. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Onların ihtiyaçlarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı elemanlarımız takip ediyor." dedi.
Vakıfca belirlenen yardıma muhtaç ailelerin ziyaretine Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç'ın yanı sıra Belediye Başkanı Hasan Koçer, Vakıf Müdürü Murat Yılmaz da katıldı.