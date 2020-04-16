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Kaymakam Kılınç ve Başkan Koçer vatandaşlara maske dağıttı

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçedeki vatandaşların evlerine kadar giderek maske dağıttı.

16.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:34
Kaymakam Kılınç ve Başkan Koçer vatandaşlara maske dağıttı
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçedeki vatandaşların evlerine kadar giderek maske dağıttı.
Yalıhüyük KOMEK tarafından üretilen maskeleri Belediye Başkanı Koçer ile birlikte dağıtan Kaymakam Kılınç, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.
Kılınç, maske dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'yi de tehdit ettiğine dikkat çekerek, "İnşallah kurallara riayet ederek bunu hep birlikte yeneceğiz. Kurallara uyacağız, dikkatli olacağız. Devletimizin vatandaşların yanında olduğunu unutmayın. İhtiyaçlarınız için Vefa Sosyal Destek gurubumuz 24 saat hizmetinizdedir. Yeterki siz değerli vatandaşlarımız üzerlerine düşen görevleri yapsın ve kurallara uysun. Ülkemiz bu virüsü yenecek güce sahiptir." dedi.
Koçer ise belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Dezenfektan çalışmalarımız aralıksız sürüyor. KOMEK'te maske üretimi aralıksız sürüyor. Halkımızın yasaklara uyması son derece memnun edici. Hepinize teşekkür ederim. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Bu virüsü birlikte yeneceğiz." ifadesini kullandı.
İlçe halkı da Kılınç ve Koçer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Kılınç, Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel
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