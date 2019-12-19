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Kaymakam Kırçuval'dan öğrencilere yakın ilgi

Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, ziyaret ettiği okulda öğrencilere yakın ilgi gösterirken, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

19.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:01 Kaymakam Kırçuval'dan öğrencilere yakın ilgi
'in ilçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, ziyaret ettiği okulda öğrencilere yakın ilgi gösterirken, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Sertaç Kırçuval, ilçeye bağlı Kızılkent, Hüseyinoğlu ve Balıklı köylerinde ziyaret etti. Köylerimizde bulunan hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Sertaç Kırçuval, daha sonra okulları ziyaret ettiler. Köy muhtarları ve Öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirerek köy ve okulların sorunları ile ilgili bilgiler aldılar. Kaymakam Sertaç Kırçuval, sınıflardaki öğrencileri dinledikten sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - KİLİS

Musabeyli, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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