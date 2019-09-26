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Kaymakam Kırçuval köyleri gezdi

Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Bozkaya, Çınar, Delifakıkaradut ve Körahmethöyüğü köylerini ziyaret etti.

26.09.2019 14:28Kaymakam Kırçuval köyleri gezdi
Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Bozkaya, Çınar, Delifakıkaradut ve Körahmethöyüğü köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Sertaç Kırçuval, Bozkaya, Çınar, Delifakıkaradut ve Körahmethöyüğü köylerinde okulları ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldikten sonra okul idareciler ve öğretmenler ile toplantı yaptı. Kaymakam Sertaç Kırçuval, köylerde bulunan yaşlılar ile hastaları da ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Köy muhtarlarının talep ve isteklerini alan Kaymakam Sertaç Kırçuval, Vatandaşlara her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi. - KİLİS

Musabeyli, Kilis, Çınar, Yaşam

Kaynak: İHA

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