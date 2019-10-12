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Kaymakam Kırçuval köyleri ziyaret etti

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Köyleri ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.

12.10.2019 12:08Kaymakam Kırçuval köyleri ziyaret etti
Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Köyleri ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kaymakam Sertaç Kırçuval, Hacılar, Madenyolu, Tahtalıkaradut köylerini ziyaret ederek, köy okullarında sınıfları gezerek idareci ve öğretmenlerle birer toplantı yaptı. Daha sonra Kaymakam Sertaç Kırçuval, köylerde bulunan hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Kırçuval, ilgili daire müdürlerine talimatlar verdi. - KİLİS

Musabeyli, Hacılar, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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