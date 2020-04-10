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Kaymakam KOAH hastası kadının taleplerini bizzat karşıladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yalnız yaşayan KOAH hastası 67 yaşındaki Müjgan Kaya'nın ihtiyaçlarını kaymakam Naif Yavuz evine teslim etti.

10.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:43
Kaymakam KOAH hastası kadının taleplerini bizzat karşıladı
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde yalnız yaşayan KOAH hastası 67 yaşındaki Müjgan Kaya'nın ihtiyaçlarını kaymakam Naif Yavuz evine teslim etti.
İlçeye bağlı Selçuk köyünde tek başına yaşayan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan Kaya, Sosyal Vefa Destek Grubu'nu arayarak ihtiyaçlarını bildirdi.
Kaymakam Yavuz, Müjgan Kaya'nın istediklerini ve kendi hazırladığı gıda kolisini de alarak köye gitti.
Yavuz'u elinde poşetlerle görünce heyecanlanan Kaya, teşekkür ederek evine ilk defa bir devlet büyüğünün geldiğini ve bu nedenle çok duygulandığını söyledi.
İhtiyaçları karşılandığı için değil kaymakamın ziyareti için çok mutlu olduğunu ifade eden Müjgan Kaya, şöyle konuştu:
"Kaymakam Bey'in çok iyi bir insan olduğunu duymuştum önceden ama elinde poşetlerle evime kadar geleceğini düşünmüyordum. Malum sokağa çıkmamız da yasak, ben de ekipleri arayıp yardım istedim. Bugün kapım çalındı, bir de baktım ki kaymakam kendi gelmiş, çok şaşırdım. Kaymakam Bey işini gücünü bırakmış köye kadar gelmiş, istediklerimden fazlasını bana getirdi, çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA

Etiketler: Naif Yavuz, Osmaneli, Bilecik, KOAH, Güncel
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