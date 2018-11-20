Kaymakam Koç Muhtarlarla Bir Araya Geldi

20 Kasım 2018 Salı 16:31



20 Kasım 2018 Salı 16:31

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç başkanlığında, koordinasyon ve muhtarlar toplantısı yapıldı.Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Kayapınar ilçesindeki muhtarlar ile bir araya geldi. Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Koç'un yanı sıra kaymakamlık ve belediyenin birim müdürleri katıldı. Kaymakam Koç, muhtarların vatandaşlardan gelen taleplerinin kamu kurumlarına iletilmesinde ve kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaşmasında önemli bir görev yaptığını ifade ederek, devletin mahallelerdeki gözü, kulağı ve eli olan muhtarlarla işbirliği içerisinde çalışma gayretinde olacaklarını belirtti.Koç'un konuşmasının ardından muhtarlar mahalleleri ile sorunları dile getirdi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Koç, talepleri değerlendirerek, sorunların çözümü için ilgili müdürlerimize talimat verdi.Koç, toplantıya katılımlarından dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür ederek, yaptıkları tüm iyi ve hayırlı işlerde Kayapınar Kaymakamlığı ve Kayapınar Belediyesi olarak yanlarında olacaklarını söyledi. - DİYARBAKIR