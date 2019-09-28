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Kaymakam Köken muhtarlarla buluştu

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçedeki muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

28.09.2019 16:06Kaymakam Köken muhtarlarla buluştu
Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçedeki muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.
Köken, Mut Ziraat Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mahallelerin güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerinin kendilerinin himayesinde olduğunu söyledi.
Bu tür toplantıları daha sık yapacaklarını ifade eden Köken, "Sorunların çözümü için çalışmalarımız yapılacak. İlçemizin sorunlarını hep birlikte çözmeye çalışacağız. Bu yüzden toplumun tüm katmanlarıyla sürekli bu toplantıları yapacağız. Muhtarlar idaremizin temel taşları ve demokrasinin kılcal damarlarıdır. Onların sorunlarına çare bulmak bizim görevimizdir." diye konuştu.

Mut, Güncel

Kaynak: AA

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