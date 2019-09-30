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Kaymakam Köksal, halk günü düzenledi

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında belediye konferans salonunda halk günü toplantısı düzenlendi.

30.09.2019 16:08Kaymakam Köksal, halk günü düzenledi
Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında belediye konferans salonunda halk günü toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların istek ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, her ay düzenli olarak yapılacak olan halk günü toplantısı Kaymakam Mutlu Köksal başkanlığında belediye konferans salonunda yapıldı.

Düzenlenen programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kaymakam Köksal, sorunların çözümüne ilişkin muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçemizde faaliyet gösteren birlik ve kooperatif yöneticilerine hitaben vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve birlikte çözüm üretmek istediklerini belirtti.

Köksal, "Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili kurumlara aktarabilmeleri için devlet ve halk arasında mesafenin olmadığı ve samimi ortamlarda gerçekleştirilen halk toplantıları çok faydalı olmaktadır. Sizlerin sorunlarının çözümü noktasında kapımız her zaman açık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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