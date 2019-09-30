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Kaymakam Köksal, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

30.09.2019 16:04Kaymakam Köksal, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
"Muhtarlar ve Vatandaşlarla Buluşma" toplantıları kapsamında Gölbaşı Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, köy ve mahalle muhtarları ile kurum amirleri katıldı.
Gölbaşı Kaymakamlığı görevine iki hafta önce başladığını ifade eden Gölbaşı Kaymakamı Köksal, kaymakam olarak ilçe için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.
Tüm kurum ve vatandaşlarla birlikte Gölbaşı'na hizmet edeceklerini belirten Köksal, "Köy ve beldelerde altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmış. Hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Kapımın hepinize açık olduğunu belirtmek isterim." dedi.

İskender Yıldırım, Güncel

Kaynak: AA

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