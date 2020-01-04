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Kaymakam Köroğlu okul denetledi

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, okul denetledi, vatandaşları ziyaret etti.

04.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:17 Kaymakam Köroğlu okul denetledi
'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim , okul denetledi, vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Köroğlu, Yolkoru İlkokulu'nu da ziyaret ederek, öğrencilerin derslerindeki başarıları hakkında okul yönetiminden bilgi aldı. Öğrencilere sorular yönelten ve cevaplar alan Köroğlu, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.

Ev ziyareti

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Yolkoru Mahallesindeki vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Yolkoru Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Köroğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi dağıttı.

Vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyen Kaymakam Köroğlu, yeni yıllarını da kutladı. - MALATYA

Malatya, Köroğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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