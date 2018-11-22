Kaymakam Koşal'dan Denetim Noktasına Ziyaret

22 Kasım 2018 Perşembe 11:54



22 Kasım 2018 Perşembe 11:54

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının ortak asayiş ve trafik uygulama noktasını ziyaret etti.Samsun-Ankara kara yolunun Kavak-Asarcık kavşağında yapılan denetimleri kontrol eden Koşal, sürücülerle sohbet etti, can ve mal güvenliği bakımından trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.Koşal, hem denetimleri takip etmeyi hem de denetim ekiplerine moral vermeyi amaçladığını belirterek, huzuru ve kamu düzenini devam ettirmek amacıyla bu tür uygulamalara devam edeceklerini söyledi.Trafik ve asayiş uygulaması sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirten Koşal, "Uygulama yaptığımız yer, ilçemize giriş ve çıkışlara hakim olan bir nokta. Yaklaşık 2 saat süren uygulamamızda sürücülerin araç muayenesi ve zorunlu trafik sigortasının uygun olduğunu gördük. Bu da bize trafik kurallarına uyulması noktasında gelişmeler olduğunu gösteriyor. Denetimlerde önemli herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık." dedi.Denetimleri sırasında Koşal'a, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse eşlik etti.