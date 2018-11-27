Kaymakam Koşal'dan "Düğünlerde Silah Kullanmayın" Uyarısı

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, düğün, nişan, spor müsabakaları ve benzeri etkinliklerde silah kullanılması halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.
Kaymakam Koşal, yaptığı yazılı açıklamada, asli görev ve sorumluluklarından birinin de vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarını sağlamak olduğunu ifade etti.
Nişan, düğün, uğurlama, spor müsabakaları gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle yaralama ve ölüm olayları meydana geldiğine dikkati çeken Koşal, hatta bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silahla havaya ateş açıldığını vurguladı.
Can güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahalde havaya ateş açılmasının önlenmesi, bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen durumlara meydan verilmemesi için bir dizi tedbir alınması gerektiğini aktaran Koşal, şunları kaydetti:
"Organizasyon sahiplerine izin verilirken silah kullanılmaması için taahhütname alınacaktır. Organizasyon sahipleri, açık alanda yapacakları etkinliklerde farkındalık oluşturmak amacıyla havaya ateş açılmaması, silah kullanılmamasına yönelik afişi tüm katılımcıların görebileceği organizasyon alanına asacak. Yine bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk kuvvetleri ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlüklerini yerine getirecektir. Aynı zamanda muhtarlar da bölgelerinde bu durumu öğrendiklerinde zaman kaybına sebebiyet vermeden kolluk birimlerine bildirimde bulunacaktır. Aksine davrananlar hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlem yapılacaktır."
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