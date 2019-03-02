Kaymakam Koşal'dan Engelli Çocuğa Ziyaret

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Kavak Kaymakamı Recep Koşal, engelli çocuğa ziyarette bulundu.Koşal, Yaşar Doğu Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman ve Ayşe Akyıldız çiftinin evine giderek, doğuştan serebral palsi hastası olan ve yatağa bağımlı yaşayan 9 yaşındaki çocukları Necla Akyıldız'ı ziyaret etti.Küçük çocuğa şifa dileyen Koşal, ailenin sorun ve isteklerini dinledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyıldız ailesi, Kaymakam Koşal ve beraberindekilere teşekkür etti.Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli ve Yaşar Doğu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kara da bulundu.