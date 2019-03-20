Kaymakam Koşal'dan Gençlik Merkezi'ne Ziyaret

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Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz'ü ziyaret etti.Kaymakam Koşal, gençlik merkezlerinin amacının gençlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici, yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak olduğunu hatırlattı.Gençlerin boş zamanlarını gençlik merkezinde değerlendirmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Koşal, şunları dile getirdi:"Gençlerimize sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile ilgili çalışmalar yapalım. Boş zamanlarını gençlik merkezimizde geçirmelerini sağlayalım. Kendilerine çay gibi ikramlarda bulunalım. Haliyle zararlı alışkanlıklardan korunmuş olurlar."Ziyarette Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Bilge Uzun da yer aldı.