Kaymakam Koşal'dan Gençlik Merkezine Ziyaret

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, Kavak Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevine başlayan Mesut Altıngöz'e başarı dileyen Koşal, gençlik merkezi çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Gençlik merkezinde bulunan sosyal içerikli kulüpleri de gezen Koşal, burada çalışma yapan öğrencilerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.
Öğrencilere gençlik merkezi imkanlarından yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Koşal, "Devletimiz gençlik merkezimizi sizlerin yararlanması için yaptırdı. Gençlik merkezimizde satranç kulübünden kütüphanesine, bilgisayar kulübüne kadar her imkan var. Her zaman gençlik merkezimize gelip bu imkanlardan yararlanınız." dedi.
Koşal, Altıngöz ile satranç da oynadı.
Kavak