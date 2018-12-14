Kaymakam Koşal'dan Hem'e Ziyaret

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, Halk Eğitimi Merkezini (HEM) ziyaret etti.
HEM Müdürü Yusuf Tanrıöven, Kaymakam Koşal'a çalışmaları anlattı.
Yöresel kilim dokumacılığının canlandırılmasına ve geliştirilmesine yönelik açılan kilim dokuma kursunda incelemelerde bulunan Koşal, kurs eğitmeni Emsal Yaman'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
El sanatları ve ekonomik yönden gelir getirici kursların önemine işaret eden Koşal, kursta dokunan kilimlerin kalite, desen ve görünümü dolayısıyla piyasada alıcı bulabileceğini, pazarlanması konusunda kendisinin de gereken desteği vereceğini kaydetti.
Kavak
14 Aralık 2018 Cuma 16:24