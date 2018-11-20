Kaymakam Koşal'dan Kavak Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, Kavak Anadolu Lisesi
'ni ziyaret etti.
Ziyaretinde, okul müdürü Aydın Can
ve yardımcıları ile bir araya gelen Kaymakam Koşal, sorun ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Koşal, "Bizler devletimize ve milletimize hizmet için varız. Devlet ve millet için her türlü gayreti göstermeliyiz. Elbette ki esas olan eğitimdir. Devletini seven gençler eğitimle yetiştiriliyor. Bu da sizlerin, öğretmenlerimizin elinde. Bu noktada gayret göstermek lazım. Karşınızda bir insan profili var ama onu yontmak şaheser bir duruma getirmek sizlerin elinde. Bakınız devletimiz okulunuza ek bina, ek derslikler ve sosyal amaçlı salonlar yaptırdı. Çünkü iyi ahlaklı, verimli kişiler yetişmesi için." dedi.
Daha sonra üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencileriyle dersliklerde bir araya gelen Kaymakam Koşal, şunları dile getirdi:
"Zaman hızla ilerliyor. Zamanınızı çok iyi değerlendiriniz. Bu kapsamda ne yapmanız lazım. Çalışmak daha fazla çalışmak. Kaymakamlık
olarak yanınızdayız. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Üniversite sınavına iyi hazırlanmanız gerekir. Bugün yorulursunuz ama fedakarlık ve gayretinizin sonucunda yorulmanın meyvesini yersiniz."
Ziyarette Kaymakam Koşal'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük eşlik etti.
Aydın Can,Anadolu Lisesi,Kavak