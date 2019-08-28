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Kaymakam Koşal'dan köy ziyaretleri

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, köy sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

28.08.2019 11:28 Kaymakam Koşal'dan köy ziyaretleri
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, köy sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Koşal, ilçe merkezine bağlı köyleri ziyaret ederek muhtarlardan sorunları ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi ve aynı zamanda köyde yapılan projeleri yerinde inceledi.

Ziyaret edilen köylerdeki yoğun ilgiye teşekkür eden Koşal, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların erkenden başlatıldığını ve bundan sonra da köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Asıl amacın Sarıkamış ve Sarıkamış'a bağlı köylere hizmeti en iyi ve en kaliteli şekilde götürmek olduğunu vurgulayan Kaymakam Koşal, "Vatandaşlarımız devletimizin, bizler kanalıyla sunduğu bütün hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalıdır. Köy ziyaretlerimiz esnasında sizlerle bir araya gelme nedenimiz sizlerin sorunlarını dinlemek, yine bu sorunlara yerinde sizlerle birlikte konuşarak çözümler bulmaktır. Bu vesile ile ziyaret ettiğimiz bütün muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza katılımları ve misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu. - KARS

Sarıkamış, Yaşam

Kaynak: İHA

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