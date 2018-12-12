Kaymakam Koşal'dan Mahalle Ziyareti

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, Emirli Mahallesi'ni ziyaret etti.
Koşal, mahalledeki köy konağında mahalle muhtarı Mustafa Kesici ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Kesici ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Koşal, evlerde hasta ziyaretinde de bulundu.
Hasta ve yakınlarına acil şifalar dileyen Koşal, daha sonra Yaşar Doğu
Anı Müzesi'ni gezdi.
Kaymakam Koşal, Emirli Ortaokulu'na da giderek okul müdürü Sibel Güngör'den bilgi aldı.
Sınıflara girerek öğrencilere kitap okumanın önemini anlatan Koşal, "Gelmek istediğiniz hedefi sizler belirleyeceksiniz. Amacınıza ulaşabilmek için planlı ve çok çalışmanız gerekir. Çünkü başarının sırrı planlı ve çok çalışmaktan geçer." dedi.
Koşal, beraberinde getirdiği 100 kitabı da okul kütüphanesinde öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere Güngör'e teslim etti.
Ziyaretlere İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse
, İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli ile bazı daire amirleri katıldı.
Yaşar Doğu,Kavak
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:42