Kaymakam Koşal'dan Mahalle Ziyareti

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Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Kazancı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Koşal, Kazancı Mahallesi köy konağında gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarı Nuri Yılmaz ve vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.Koşal, sorunların çözümü için her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.Muhtar ve vatandaşlara kapılarının açık olduğuna işaret eden Koşal, "Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek ve birinci elden dinlemek amacıyla geldik. Sizlerden var olan sorunlarınızı bizlerle paylaşmanızı, bacası tütmeyen, kapısı açılmayan mahallenin fakirini, yoksulunu, muhtaç durumda vatandaşlarımız varsa bizlere iletmenizi istiyoruz. Kaymakamlık olarak devletin şefkat elini onlarla buluşturup sorunların çözümü için her türlü imkan ve gayreti göstereceğiz." dedi.Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, ilçe merkezine yapılan hizmetlerin mahallelere de götürüleceğini anlattı.Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.