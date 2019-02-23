Kaymakam Koşal'dan Şehit Ailesine Ziyaret

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Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Şehit Uzman Çavuş Salih Kayan'ın ailesini ziyaret etti.Koşal, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ile Şehit Uzman Çavuş Salih Kayan'ın eşi Büşra ve oğlu Salih Emin Kayan'ı, yaşadıkları Ilıca Mahallesi'ndeki babası Şükrü Mağat'ın evinde ziyaret etti.Şehitliğin İslam dininde en yüce makamlardan biri olduğunu, devletin de her zaman şehit ailesinin yanında yer aldığını belirten Koşal, kendilerinin de devlet adına ziyarete geldiklerini söyledi.Şehit ailelerinin seçkin ve özel insanlar olduğunu vurgulayan Koşal, "Şehit aileleri bizler için çok önemli. Şehit ailelerine yönelik 'Hepimiz Evladınızız' projesi hazırladık. Proje kapsamında devletimiz adına şehit aileleriyle sürekli diyalog içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Sizler için kapılarımız sonuna kadar açık. Herhangi bir durum karşısında gelebilir veya telefonumuzu günün 24 saat hiç tereddüt etmeden arayabilirsiniz." dedi.Ziyarette şehit ailesinin istek ve sorunlarını dinleyen Koşal, şehidin oğlu 21 aylık Emin Salih'e de oyuncak verdi.Hatay'ın Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 Şubat 2017'de şehit olan Uzman Çavuş Salih Kayan (26), memleketi Ladik ilçesinde toprağa verilmişti. Eşi şehit olduğunda hamile olan Büşra Kayan, çocukları Salih Emin'i 29 Mayıs 2017'de dünyaya getirmişti.