Kaymakam Koşal'dan Toplum Sağlığı Merkezine Ziyaret

29 Kasım 2018 Perşembe 16:20



29 Kasım 2018 Perşembe 16:20

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret eti.Koşal, ziyarette, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Abdulkadir Koçoğlu ile bir araya geldi.Koçoğlu'ndan çalışmalar ve sorunları hakkında bilgi alan Koşal, sağlıklı yaşamın ve bilgilendirmenin önemine işaret ederek, okul, fabrika ve uygun yerlerde öğrenci ve vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar yapılmasını istedi.Koçoğlu, toplum sağlığı merkezinde 7 aile hekimi ile sağlık hizmeti verdiklerini, sağlık konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarının artırılarak devam edeceğini kaydetti.