Kaymakam Koşal'dan Ziraat Odasına Ziyaret

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya'yı ziyaret etti.
Koşal, ziyarette, Aslankaya ile ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyeti hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İnsan yaşamının sürdürebilmesi için olmazsa olmazların başında tarım sektörünün geldiğini aktaran Koşal, "Ziraat odaları ülkemizde en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi, sorunların ilgili yerlere bildirilmesi ve çözüm üretmesi yanında üretim artışını sağlamak için çiftçilerin yanında yer alan, yardımcı olan kuruluştur. İlçemizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için eğitimler düzenlenmeli." dedi.
Ziyaret ve tavsiyelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslankaya, Koşal'a teşekkür etti.
Kavak
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:06