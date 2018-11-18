Kaymakam Koşal, Güreşçileri Ziyaret Etti

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, Kavak Yaşar Doğu
Spor Salonunda güreşçileri ziyaret etti.
Kaymakam Koşal, Kavak Yaşar Doğu Spor Salonunu ziyaret ederek, burada çalışmalarını sürdüren genç güreşçilerle sohbet edip taleplerini dinledi. Genç
sporculara destek sözü veren Koşal, "Başarılı olabilmenin, belirlenen hedefe ulaşabilmenin sırrı, planlı, programlı ve çok çalışmaktan geçer. Hedefinize ulaşabilmek için çok çalışmalısınız. Atatürk
'ün de dediği gibi zeki ve çevikliğin yanı sıra ahlaklı, toplum değerlerini taşıyacak kişi olmalısınız."
Koşal, genç sporculara aynı zamanda öğrenci olduklarını da unutmamalarını ve derslerini ihmal etmemelerini istedi.
Genç sporcuların antrenörleri Bekir Çağlar tarafından yönetilen antrenmanlarını izleyen Kaymakam Koşal, güreşçilere başarı diledi.
Genç,Yaşar Doğu,Kavak
18 Kasım 2018 Pazar 12:07