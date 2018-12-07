Kaymakam Koşal'ın Hem Ziyareti

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, Halk Eğitimi Merkezi
'ni (HEM) ziyaret etti.
Kavak HEM'i ziyaret ederek mefruşat, aşçılık ve bez bebek yapım kurslarında incelemelerde bulunan Koşal, kurs eğitmeni ve kursiyerlerle bir süre sohbet etti.
Halk eğitimi merkezleri tarafından açılan kursların önemine işaret eden Koşal, "Halk eğitim merkezleri meslek edindirme ve el sanatlarının yaşatılmasına yönelik kurslar açıyor. Bu kurslara herkesin katılmasını istiyoruz. Kurs bitiminde alacağınız sertifika ile iş bulabilme imkanına kavuşabilirsiniz. Kursiyerler evlerinde hediyelik eşya yapıp satarak da aile bütçesine katkı sağlayabilir." dedi.
Koşal'a ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de eşlik etti.
Bez Bebek,Halk Eğitimi Merkezi,Kavak
07 Aralık 2018 Cuma 14:11