Haberler » Yaşam » Kaymakam Koşal, iş yeri açılışına katıldı - Haber

Kaymakam Koşal, iş yeri açılışına katıldı

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve beraberindekiler ilçede yeni hizmete giren bir iş yerinin açılışına katıldı.

22.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:41Kaymakam Koşal, iş yeri açılışına katıldı
Kaymakamı Recep Koşal ve beraberindekiler ilçede yeni hizmete giren bir iş yerinin açılışına katıldı.

Sarıkamış Kaymakamı ve Belediye Başkanı, hizmete giren bir temizlik işleri dükkanının açılışına katıldı.

İşletme sahibi Cengiz Kaya, Batuhan Kesemen'in ev sahipliğini yaptığı açılışa Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Komutanı Aytaç Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte işletme hizmete girdi. Açılışta konuşan Kaymakam Koşal, "İş yeriniz ilçemize hayırlı olsun ilçenin ihtiyacı olan bir iş yerinin açılmasını sağladınız" diyerek bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. - KARS

Harun Hayali, Cengiz Kaya, Sarıkamış, Jandarma, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:26 Vali Soytürk' ten Öğretmenler Günü mesajı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
13:41 Karslı işadamından "Sende Bir Öğrenciye Kardeş Ol" kampanyası
13:30 Canpolat, vatandaşların sorunlarını dinledi
12:59 Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi
12:51 (Özel) Duvarlar Elif'in elleriyle hayat buluyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
17:17 Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı
22.11.2019 14:45:10