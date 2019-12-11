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Kaymakam Koşal, Öğrencilerin Yerli Malı Haftası etkinliğine katıldı

Kars Sarıkamış ilçe Kaymakamı Recep Koşal, Yerli Malı Haftası nedeniyle Vilayetler Birliği Ana Okulu öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinliğe eşiyle birlikte katıldı.

11.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:01Kaymakam Koşal, Öğrencilerin Yerli Malı Haftası etkinliğine katıldı
ilçe Kaymakamı Recep Koşal, Yerli Malı Haftası nedeniyle Vilayetler Birliği Ana Okulu öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinliğe eşiyle birlikte katıldı.

9-13 Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası olması münasebetiyle Sarıkamış Vilayetler Birliği Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği "Geçmişten Günümüze Mirasımız Yöresel Ürünler ve El Sanatları Sergisi" ile el emeği göz nuru yerli ürünlerin tanıtımı yapıldı. Yöresel ikramlar tadıldı.

Öğrencilerin tutumlu olması, savurganlığın önüne geçilmesi, yabancı malların yerine yerli malların tüketilmesi bilincinin oluşturulması için yapılan etkinlikte öğrencilerin anneleri tarafından hazırlanan yemekler öğrenci ve öğretmenler tarafından hep birlikte yenildi.

Etkinlikte annelerin yapmış olduğu geleneksel el işi ürünlerde sergilenirken, öğrencilerin okuduğu şiir ve yaptığı skeçlerde etkinliğe renk kattı.

Kaymakam Koşal" Ülkemizin dışa bağımlılığın azaltılıp kendi kendine yetebilen ülke olabilmesi için yerli üretimin artması, israfın önüne geçilmesi, tasarruf yapılması ve yerli malı ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Bu bilincin çocuklara küçük yaşta öğretilmesi için Yerli Malı Haftasının önemli olduğunu söyleyip bu güzel etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Okul müdürü Zehra Aladağ bu çalışmayla çocuklarımıza kültürel değerlerimizi aktarmayı ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını tanıtmayı amaçladığını söyledi. - KARS

Yerli Malı, Sarıkamış, Aralık, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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