Kaymakam Koşal Öğrencilerle Kitap Okudu

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, öğrencilerle kitap okudu. Merkez
Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu öğrencilerinin kitap okuma etkinliğine davet ettiği Koşal, öğrencilere verdiği sözü yerine getirdi.
Okula giden Koşal, öğrencilerle 45 dakika kitap okudu.
Etkinlik sonunda öğrencilerle sohbet eden ve kitap okumanın önemini anlatan Koşal, şunları söyledi:
"Çok kitap okursanız, kendinize güveniniz artar. Bilgi dağarcığının gelişir. Hayatta her kapıyı açan en büyük anahtar kendine güvenmektir. Her zaman ileriye dönük hayalleriniz ve hedefiniz olsun. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Başarının sırrı planlı ve çok çalışmaktan geçer. Onun için amacına ulaşabilmeniz için plan, program dahilinde çok çalışmanız gerekiyor."
Koşal, ziyaretinde okul kütüphanesi için beraberinde getirdiği 120 kitabı da Okul Müdürü
Ümit Koyuncu'ya teslim etti.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de hazır bulundu.
Merkez,Kavak
13 Aralık 2018 Perşembe 13:35