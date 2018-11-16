Kaymakam Koşal Vatandaşlarla Buluştu

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, Ahırlı
Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ahırlı Mahallesi Köy Konağında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu
, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse
ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Vatandaşlarla sohbet eden Koşal, sorunlarını dinledi.
Sorunların çözümü için devletin imkanlarını ihtiyaç sahibi vatandaşların tamamına ulaştırma çabası içinde olduklarını dile getiren Koşal, "Sizlerin olduğu yerde bizler varız. Kapılarımız sonuna kadar açık. Herhangi bir sorun karşısında çekinmeden gelebilirsiniz. Telefonum, tatiller dahil günün 24 saatinde görüşmeye açık. Beni her zaman arayabilirsiniz." dedi.
Sarıcaoğlu da belediye olarak yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Toplantıda Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Güngör
ile vatandaşların soruları, ilgili birim amirleri tarafından cevaplandırıldı.
İbrahim Sarıcaoğlu,Kavak,Ahırlı