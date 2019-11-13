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Kaymakam Koşal ve İl Müftüsü Eviş, İmamlarla toplantı yaptı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

13.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:06Kaymakam Koşal ve İl Müftüsü Eviş, İmamlarla toplantı yaptı
'ın ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış İmam Hatip Lisesi ve Orta Okulu tarafından Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen programda, bu yılın teması olan "Peygamberimiz ve Aile" konusu katılımcılara anlatıldı.

Yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül törenine, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Ak Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, İl Genel Meclis Üyesi Medeni Çetinkaya, İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - KARS

Halk Eğitimi Merkezi, Sarıkamış, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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