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Kaymakam Kotan'dan Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağı süresince 12 bin 200 hane ziyareti yapan ve vatandaşların talebini yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu ile muhtarlar ve diğer görevlilere teşekkür etti.

13.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:42
Kaymakam Kotan'dan Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür
İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağı süresince 12 bin 200 hane ziyareti yapan ve vatandaşların talebini yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu ile muhtarlar ve diğer görevlilere teşekkür etti.

Kaymakam Kotan, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların her ihtiyacı için fedakarca ve yorulmaksızın koşan sahada görevli 21 Vefa ekibine ve tüm mahalle muhtarlarına teşekkür etti.
Tüm ekip görevlileri ve muhtarların katılımı ile iki günde yaklaşık 12 bin 200 hane ziyaret edildiğini belirten Kotan, "Vefa Sosyal Destek Grubu ile muhtarlarımız, ağırlıklı ekmek olmak üzere, süt, çocuk maması gibi vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşıladı. Bu muhteşem tablonun ortaya çıkmasında en büyük pay şüphesiz ki hafta sonu olmasına rağmen, mesai mefhumu olmadan, fedakarca ve yorulmadan koşturan isimsiz kamu görevlilerine aittir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Muhammed Lütfi Kotan, Güncel
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