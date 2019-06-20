20.06.2019 11:00
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Kaymakam köyde halk toplantısı gerçekleştirdi

Kaymakam köyde halk toplantısı gerçekleştirdi

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Ağaçköy'e yapılan hizmetleri yerinde inceleyip vatandaşların ve muhtarın isteklerini dinledi.

Kütahya'nınAltıntaşKaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Ağaçköy'e yapılan hizmetleri yerinde inceleyip vatandaşların ve muhtarın isteklerini dinledi.

Kaymakam Arcaklıoğlu'nun ziyaretine; Kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ve Ağaçköy'de ikamet eden vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların istek ve sorunlarının birebir ve yerinde dinlendiği toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, "Köylülerimizle sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Her hafta mutlaka bir köyümüzde tüm kurum ve daire amirlerimizle birlikte halk toplantısı yapıyoruz ve köylümüzün isteklerini tek tek not alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, "Her vatandaşımızın derdi, bizim derdimiz" diyerek görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Köylümüzün sorunlarını dinledik, notlarımızı aldık. Özellikle tarım ve hayvancılıkta daha fazla destek almaları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpelenmesi, yeni kimlik kartlarının çıkartılması ve sıcak karışımlı asfalt yol yapımı konularında değerlendirme yaptık. Köylülerimizin her zaman yanında olacağımızı kendilerine bildirdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Kütahya,Altıntaş,Yaşam

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