Kaymakam Küçük'ten Nazilli 'ye sert veda; "Karikatür ekibi ve işbirlikçilerine hakkımı helal etmiyorum"AYDIN - Nazilli'de 3 yıldır görev yapan ve İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Mersin Vali Yardımcılığına atanan Kaymakam İbrahim Küçük, onuruna düzenlenen gecede; "Karikatür ekibine ve işbirlikçilerine hakkımı helal etmiyorum" diyerek, ilçeye veda etti.Nazilli halkına teşekkür eden Kaymakam Küçük, görevden erken ayrılma nedenini üstü kapalı sözlerle dile getirdi. "Karikatür ekibi ve iş birlikçilerine hakkımı helal etmiyorum" diyen Küçük; "Biz çalıştığımız yerleri aziz bilen, kutsal bilen, kutsayan, memleketin her köşesini hizmet alanı olarak gören insanlarız. Devlet memuriyetinin gereklerinden biri de budur. Buradaki 3 yıla yaklaşan görev sürecimde görevimi hiçbir şekilde taraflı olmadan, her hangi bir baskıya boyun eğmeden, dik durarak, ama insanlara diklenerek değil, insan olanlara diklenmeden, ama gerektiği zaman da insanlığını unutanlara da diklenerek göstermeye çalıştım. Bundan sonraki yaşamımda da böyle olmaya devam edeceğim" dedi."Tüm siyasi partilerin kaymakamıyız"Toplumun herkesimine eşit mesafede olmaya çalıştığını kaydeden Kaymakam Küçük, "Biz herhangi siyasi partinin kaymakamı değiliz ve bizim sitemimiz sadece hizmet ederek olabilir. Ancak onlar kendilerini biliyorlar. Asla ve asla bunu başka yere çekmek isteyenler olursa da biz onlara da izin vermeyiz. Çünkü biz herhangi siyasi partinin kaymakamı değiliz. Biz tüm siyasi partilerimizin kaymakamıyız. Biz tüm halkımızın kaymakamıyız. Aynı zamanda bir yere atfedilmeye çalışılan, siyasi parti içindeki birçok yöneticisi, idarecisi ve önde gelen kişileri bizimde dostlarımızdır. Biz onlarla birlikte de hareket ederiz. ve gerektiği zamanda da onlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Bunun yanlış anlaşılmaması gerektiğine de inanıyorum. Bazı huysuz, arsız, yansız ve yanlış adamlar olabilir. Onlarla beraber bizim yıldızımızın barışmadığı doğrudur. Barışmamasından dolayı da ben şeref duyuyorum. Bu vesileyle bizim tayinimizin başka bir yere çıkması bizim içim sıkıntı değil. Ama kamu görevlilerinin güvenliği açısından, kendilerini güvende hissetmeleri açısından ve hakkın kamu görevlilerine güvenini sarsılmaması için dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. Biz nereye gidersek gidelim aynı anlayışla görev yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.'Karikatür ve orkestra ekibi' benzetmesiİlçenin bütün paydaşlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını kaydeden Küçük, şöyle konuştu: "Ortak akılla ortak doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Modern yönetimin de böyle olması gerektiğine inanıyorum. Tepeden inmeci ve kendi kafasına göre hareket eden insanların buraya verecek oldukları her hangi bir hizmetin olmadıklarını düşünüyorum. Akşam yatıp, yarın kalkıp, 'imarda nasıl bir şey olursa, hangi hazine arazisi üzerinden ne kadar ne kazanırım' diye hesap edenlerin ne Nazilli'ye ne Aydın'a ne de Türkiye'ye faydalarının olmayacağını bir kez daha ifade ediyorum. Biz rantçının, arsa spekülatörlerinin, orada burada çalışan kamu görevlilerinin görevleriyle ve pozisyonlarıyla oynamayı adet haline getiren hiç kimsenin esiri olmadık, hiç kimseye boyun eğmedik. Ben görev yaptığım yerlerde kendi kurum kuruluşlarımda hiçbir tanesine benim bilgim dahilinde müdahale edilmesine asla izin vermedim. Verilmemesi gerektiğine de inanıyorum. Bütün arkadaşlarda buradan sesleniyorum, kendi oturdukları koltukların gereğini yerine getirsin herkes. Gereğini yerine getirmezseniz başkaları sizi kukla gibi oynatmaya çalışırlar. Burada karikatür ve orkestra ekibi hariç, tüm Nazillilere selam ve sevgilerimi sunuyorum"Konuşmasının sonunda Nazilli'de görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kaymakam İbrahim Küçük, görev süresince başarılı olup olmadığının kararını kamuoyuna bıraktığını belirterek, tüm dostlarından helallik istedi.Gecenin sonunda Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kaymakam Küçük'ün her zaman devlet adamlığını örnek aldıklarını ifade ederek, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti ve eşi Aslı Özcan ile birlikte plaket ve çiçek takdim etti.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde Kaymakam İbrahim Küçük ve eşi Bilge Akan Küçük onuruna düzenlenen veda gecesine Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Emre Alp, İlçe Jandarma Komutanı Hakdan Öztürk, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.