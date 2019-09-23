Haberler » Güncel » Haber

Kaymakam Kurnaz'dan Başkan Akkaya'ya iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya'nın Akşehir ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya iade-i ziyarette bulundu.

23.09.2019 14:00Kaymakam Kurnaz'dan Başkan Akkaya'ya iade-i ziyaret
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya'nın Akşehir ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya iade-i ziyarette bulundu.

Resmi Gazetede yayımlanan 8 Ağustos 2019 tarih ve 30856 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya'nın Akşehir ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Kurnaz, Başkan Akkaya ile birlikte Akşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Akkaya, "Kaymakamımız Ahmet Sait Kurnaz'a nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ahmet Sait Kurnaz, Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:32 Adıyaman'da üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
15:32 İzmir tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı
15:32 Osmaniye uyuz köpek tedavi altına alındı
15:32 Şanlıurfa akçakale'de helikopter hareketliliği
15:32 'Sivas katmeri' coğrafi işaret alarak tescillendi
15:32 Kocaeli gölcük'e şehit ateşi düştü
15:31 Pendik'te orman kundakladığı öne sürülen kişi adliyeye sevkedildi