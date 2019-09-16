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Kaymakam Kurnaz, görevine başladı

Konya'nın Akşehir ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, görevine başladı.

16.09.2019 15:02Kaymakam Kurnaz, görevine başladı
Konya'nın Akşehir ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, görevine başladı.
Kaymakamlık binasına gelen Kurnaz, kamu kurum müdürleri tarafından karşılandı. Kurnaz, makamına hayırlı olsun ziyaretine gelenleri kabul etti.

Güzel bir ilçeye atandığını ifade eden Kurnaz, başta Akşehir Gölü olmak üzere ilçeye verebileceği hizmetler konusunda öncelik vereceğini belirterek hep beraber huzurlu bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Evli ve bir çocuk babası Kurnaz, Ankara Vali Yardımcısı olarak görev yaparken kararname ile Akşehir'e atandı.

Ahmet Sait Kurnaz, Kaymakamlık, Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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