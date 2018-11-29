Kaymakam Kurt Muhtarlarla Buluştu

Pazaryeri
Kaymakam Vekili Fatih Kurt
, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kurt, Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, daire müdürleri ve il genel meclisi üyeleri ile muhtarların katıldığı toplantıda, mahalle ve köylerde yaşanan sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Köy muhtarlarının Türk Telekom
'a ait kabloların ve yan yatmış direklerin yerlerde olduğu, bakımlarının yapılmadığı, ev telefonlarının çalışmadığı yönündeki şikayeti üzerine Kurt, birlik ve beraberlik içerisinde sorunların aşılacağını kaydetti.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:52