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Kaymakam Mehmetbeyoğlu'dan okul ziyareti

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Tekler İlkokulu ve Tekler Üzümlü Ortaokulunu ziyaret etti.

12.10.2019 13:48Kaymakam Mehmetbeyoğlu'dan okul ziyareti
Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Tekler İlkokulu ve Tekler Üzümlü Ortaokulunu ziyaret etti.
Öğretmenlerle bir araya gelen Mehmeybeyoğlu, eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı.
Ardından sınıfları gezen Mehmetbeyoğlu, öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.
Mehmetbeyoğlu, öğrencilerin eğitim seviyelerinin artırılması için öğretmenlere önemli görev düştüğünü belirtti.
Mehmeybetoğlu'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Evren Kaptan, Erciş Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hikmetullah Yiğit de eşlik etti.

Üzümlü, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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