Haberler » Güncel » Kaymakam Mehmetbeyoğlu, engellilerle bir araya geldi - Haber

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, engellilerle bir araya geldi

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında engellilerle bir araya geldi.

03.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:01Kaymakam Mehmetbeyoğlu, engellilerle bir araya geldi
'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında engellilerle bir araya geldi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, engelli vatandaşlarla buluştu. Engelli vatandaşların mutluluklarını hediyeler vererek paylaşan Mehmetbeyoğlu, "Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle hayatın içerisinde engellerin kaldırılarak, toplumsal yaşama katılımlarının hayatımızı daha da güzelleştirecek. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi. - VAN

Dünya Engelliler Günü, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42 Antalya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı - Haber
15:42 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:41 Engel tanımayan gençlerin çalışmaları sergilendi - Haber
15:36 Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 1 Ocak 2020'de... - Haber
15:36 Vali Akbıyık'tan "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" mesajı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
15:34 Jüpiter Oğlak burcunda 2020! Burçları bu yıl neler bekliyor? - Haberler
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haberler
12:54 Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
23:35 Abdullah Avcı: "Beşiktaş'ın karakterinde isyan vardır" - Haberler
3.12.2019 15:42:51