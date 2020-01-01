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Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı, tatlı ikramında bulundu.

01.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:42 Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı, tatlı ikramında bulundu.
Mehmetbeyoğlu, çarşı merkezindeki polis karakolunda görevli memurlarla bir süre sohbet etti.
Ardından Jandarma Karakoluna geçen Mehmetbeyoğlu, askerlerle bir araya geldi. Erciş- Adilcevaz kara yolunda durdurulan araçlardaki sürücülerle yolcuların yeni yılını kutlayan Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ülkeye ve millete sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Çelebibağı, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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