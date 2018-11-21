Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Okul Ziyareti

Erciş
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İbn-i Sina
İlk ve Ortaokulu ile Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Okulun idareci ve öğretmenleri tarafından karşılanan Mehmetbeyoğlu, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Ardından öğretmenlerle toplantıda bir araya gelen Mehmetbeyoğlu, eğitimin seviyesi ile öğrenci başarısının artırılması için çaba sarf edeceklerini söyledi.
Mehmeyoğlu'na ziyaretinde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karaman
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Çalışkan da eşlik etti.
Sina
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:36