Kaymakam Mehmetbeyoğlu yaralı askeri ziyaret etti

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Penc¸e-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

29.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:16
Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Penc¸e-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.
Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Erciş ilçesindeki evinde dinlenen uzman erbaş İdris Acar'ı ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Acar'la bir süre sohbet eden Mehmetbeyoğlu, Türk milletinin yiğit ve kahraman evlatlarının, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadeleye devam ettiğini belirterek, "Biz kendileriyle gurur duyuyoruz. Rabbim inşallah bundan sonraki süreçte kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm neferlerine en ufak bir zeval vermesin, başarılarını daim etsin." diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Acar, Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti. Kaymakam Mehmetbeyoğlu yaralı askeri ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak, Irak, Van, Güncel, Haber

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