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Kaymakam Mehmetbeyoğlu yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.

01.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:50 Kaymakam Mehmetbeyoğlu yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.
Mehmetbeyoğlu, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde yeni yılda dünyaya gelen bebekleri ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet eden Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti.
Ailelerle sohbet eden Mehmetbeyoğlu, bebeklerin ilk ihtiyacını karşılamak için "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında hazırlanan çantayı takdim etti.
Aileler mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.

Erciş, Güncel

Kaynak: AA

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