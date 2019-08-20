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Kaymakam Miraç Akbulut trafik uygulamasına katıldı

Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, jandarmanın trafik uygulamasına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

20.08.2019 10:40 Kaymakam Miraç Akbulut trafik uygulamasına katıldı
Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, jandarmanın trafik uygulamasına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Uygulamada durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut vatandaşların yolculuk boyunca emniyet kemerlerini çıkartmamalarını istedi. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 24 saat boyunca trafik akışını düzenleyerek sürücüleri bilgilendirdiğini belirten Kaymakam Akbulut, herkesin gitmek istedikleri yere sağ sağlim kavuşmaları için son dönemde trafik ekiplerinin adeta seferber olduklarını, ancak bu konuda sürücülerin ve yolcuların da aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini ifade etti. Uygulamada sürücülere çikolata ikram edildi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Yaşam

Kaynak: İHA

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